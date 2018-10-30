С начала ООС боевики обстреляли украинские позиции более 5 тыс. раз

"С начала ООС (с 1 мая 2018 - ред.) количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Так они испытывали Объединенные силы ... Враг более 5000 раз обстреливал наши позиции, около тысячи - с запрещенной минского соглашениями оружия. Наиболее напряженная ситуация сейчас на Мариупольском направлении. Периодически возникает напряжение на Горловском направлении и Светлодарск дуге", - отметил командующий ООС.



По его словам, противник повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне. По мнению С. Наев, таким образом оккупационные войска стремятся доказать, что украинские военные якобы нарушают Минские договоренности.



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Впрочем, пока, по данным командующего ООС, количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается, что связано с подготовкой к "выборам" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые запланированы на 11 ноября 2018 года.



"Таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично", - добавил он.

Напомним, сегодня, 30 октября, с полуночи в зоне ООС до 9 утра зафиксировано 3 вражеских обстрела, все - на Донецком направлении. По мнению представителя Госдепа США, Россия делает недостаточно шагов в контексте имплементации минских договоренностей.



Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.