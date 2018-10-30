З початку ООС бойовики обстріляли українські позиції понад 5 тисяч раз

"Від початку ООС (з 1 травня 2018 р. – ред.) кількість обстрілів з боку противника значно зросла. Так вони випробовували Об'єднані сили… Ворог понад 5 тисяч разів обстрілював наші позиції, близько тисячі — з забороненої Мінськими угодами зброї. Найбільш напружена ситуація зараз на Маріупольському напрямку. Періодично виникає напруга на Горлівському напрямку та Світлодарській дузі", - зазначив командувач ООС.



За його словами, противник підвищує бойову активність перед якимись датами або ж напередодні політичних зустрічей на найвищому рівні. На думку С. Наєва, таким чином окупаційні війська прагнуть довести, що українські військові нібито порушують Мінські домовленості.



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Втім наразі, за даними командувача ООС, кількість обстрілів з боку противника поступово зменшується, що пов'язано з підготовкою до "виборів" у самопроголошених "ДНР" І "ЛНР", які заплановані на 11 листопада 2018 р.



"Таким чином вони намагаються показати, ніби вибори проводяться демократично", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, з опівночі у зоні ООС до 9-ї ранку зафіксовано 3 ворожих обстріли, усі — на Донецькому напрямку. На думку представника Держдепу США, Росія робить недостатньо кроків в контексті імплементації мінських домовленостей.



Як повідомляв УНН, 24 лютого 2018 року закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності. Відповідно до закону, формат антитерористичної операції на Донбасі змінюється на операцію Об’єднаних сил, яку має очолити військове керівництво.