З початку доби у зоні ООС зафіксували 3 ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З опівночі у зоні ООС до 9-ї ранку зафіксовано 3 ворожих обстріли, усі — на Донецькому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"З опівночі до 9-ї ранку зафіксовано 3 ворожих обстріли, усі — на Донецькому напрямку. З 3-ї години ночі противник протягом 20 хвилин зі стрілецької зброї обстрілював позиції наших військ у районі Павлополя. Згодом російсько-окупаційні війська активізувалися поблизу Опитного, де здійснили два обстріли із озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Також військовослужбовці Об’єднаних сил нарахували тут три розриви мін 82-го калібру", - сказано у повідомлені.
Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних Сил України немає.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.