С начала суток в зоне ООС зафиксировали 3 враждебные обстрела

"С полуночи до 9 утра зафиксировано 3 вражеских обстрела, все - на Донецком направлении. С 3 часов ночи противник в течение 20 минут из стрелкового оружия обстреливал позиции наших войск в районе Павлополь. Впоследствии российско-оккупационные войска активизировались вблизи Опытного, где осуществили два обстрела из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Также военнослужащие Объединенных сил насчитали здесь три разрыва мин 82-го калибра", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.