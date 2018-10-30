ООС: бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, бойовики при цьому не застосовували.

Кількість обстрілів, у порівнянні з попередньою добою не зросла, але противник збільшив інтенсивність застосування стрілецької зброї, зокрема і великокаліберної.

“Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Під час ведення бойових дій, протягом минулої доби, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Від початку цїєї доби, противник, зі стрілецької зброї, обстріляв позиції наших військ у районі Павлополя”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Втрат серед наших оборонців немає.

За даними розвідки, 29 жовтня, 1 бойовика було знищено, ще двох — поранено.

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