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ООС: боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня

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КИЕВ. 30 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики при этом не применяли.

Количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками не выросло, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

“Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. При ведении боевых действий, за прошедшие сутки, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала циеи суток, противник, из стрелкового оружия, обстрелял позиции наших войск в районе Павлополь”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 29 октября, 1 боевика были уничтожены, еще двое — ранены.

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