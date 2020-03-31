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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95033 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104437 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103535 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111875 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100421 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104985 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

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С начала карантина более 200 человек не допустили в суды из-за признаков ОРВИ и повышенной температуры

С начала карантина более 200 человек не допустили в суды из-за признаков ОРВИ и повышенной температуры

Киев  •  УНН

 • 10915 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. За время действия карантина Служба судебной охраны не допустила в суды 224 посетителей с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.

"Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных органов. 224 из них было отказано в допуске к судам в связи с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Так, с начала карантинных мероприятий в судебных учреждениях Киева и Киевской области в помещения судов недопущено 18 человек с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.

"В Закарпатской области с почти 1200 граждан, посещавших судебные учреждения, у 6 человек выявлено повышенную температуру тела, поэтому их было не допущено в суды и рекомендовано обратиться к врачам", - отмечается в сообщении.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.

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