С начала карантина более 200 человек не допустили в суды из-за признаков ОРВИ и повышенной температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За время действия карантина Служба судебной охраны не допустила в суды 224 посетителей с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.
"Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных органов. 224 из них было отказано в допуске к судам в связи с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.
Так, с начала карантинных мероприятий в судебных учреждениях Киева и Киевской области в помещения судов недопущено 18 человек с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.
"В Закарпатской области с почти 1200 граждан, посещавших судебные учреждения, у 6 человек выявлено повышенную температуру тела, поэтому их было не допущено в суды и рекомендовано обратиться к врачам", - отмечается в сообщении.
Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.