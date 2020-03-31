З початку карантину понад 200 осіб не допустили до судів через ознаки ГРВІ та підвищену температуру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За час дії карантину Служба судової охорони не допустила до судів 224 відвідувачі з підвищеною температурою тіла та ознаками ГРВІ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.
"Загалом з початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та наявними ознаками респіраторних захворювань",- йдеться в повідомленні.
Так, з початку карантинних заходів у судових установах Києва та Київської області до приміщень судів недопущено 18 осіб з ознаками респіраторних захворювань і підвищеною температурою тіла.
"У Закарпатській області з майже 1200 громадян, які відвідували судові установи, у 6 осіб виявлено підвищену температуру тіла, тому їх було не допущено до судів і рекомендовано звернутися до лікарів",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня