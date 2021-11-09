С начала карантина на украинцев наложили более 425 тыс. штрафов из-за отсутствия масок

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“Именно рейдовыми группами выявлено 400 фактов отсутствия COVID-документов. Это буквально за 10 дней работы. Соответственно мы составили на данных лиц админпротоколы. За прошедшую неделю Национальной полицией составлено 2 100 админпротоколов. Около 14 тыс. постановлений о несоблюдении маскового режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина - более 425 тыс. граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления”, — рассказал Клименко.

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Клименко заявлял, что в Украине за две недели на пассажиров в общественном транспорте составили около 300 админпротоколов за отсутствие COVID-сертификатов о вакцинации.

Ранее глава Нацполиции сообщал, что в Украине за две недели открыли 210 уголовных производств из-за подделки COVID-документов.