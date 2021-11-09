З початку карантину на українців наклали понад 425 тис. штрафів через відсутність масок

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“Саме рейдовими групами виявлено 400 фактів відсутності COVID-документів. Це буквально за 10 днів роботи. Відповідно ми склали на даних осіб адмінпротоколи. За минулий тиждень Національною поліцією складено 2 100 адмінпротоколів. Близько 14 тис. постанов щодо недотримання маскового режиму ми виписали нашим громадянам. З початку карантину - понад 425 тис. громадян, відносно яких ми винесли такі постанови”, — розповів Клименко.

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Клименко заявляв, що в Україні за два тижні на пасажирів в громадському транспорті склали близько 300 адмінпротоколів через відсутність COVID-сертифікатів про вакцинацію.

Раніше голова Нацполіції повідомляв, що в Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів.