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За поїздки у транспорті без COVID-сертифікатів на порушників виписали вже близько 300 протоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні за два тижні на пасажирів в громадському транспорті склали близько 300 адмінпротоколів через відсутність COVID-сертифікатів про вакцинацію. Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

За поїздки у транспорті без COVID-сертифікатів на порушників виписали вже близько 300 протоколів

Цитата:

“Звичайно питання по транспорту. Хочу нагадати, що близько 400 тис. громадян кожного дня переміщаються різними видами транспорту, пасажирського по території України. За два тижні провели 42 тис. вибіркових перевірок. Це в першу чергу автобусні маршрути, залізничні сполучення та аеропорти. Вже склали 287 адмінпротоколів саме на пасажирів, які знаходилися без COVID-сертифікатів в автобусах”, — розповів Клименко.

Деталі

Він додав, що за неповні 10 днів було виявлено в Україні 360 нелегальних перевізників та складено на них 550 адміністративних протоколів.

Доповнення

З початку дії “червоної” зони карантину у Києві правоохоронці перевірили вже понад 2,2 тис. транспортних засобів на предмет дотримання COVID-обмежень. За результатами вже склали 44 адмінпротоколів.

Раніше Ігор Клименко повідомляв, що в Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів.

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