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"Червона" зона у Києві: через порушення COVID-правил у транспорті склали вже понад 40 протоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку дії “червоної” зони карантину у Києві правоохоронці перевірили вже понад 2,2 тис. транспортних засобів на предмет дотримання COVID-обмежень. За результатами вже склали 44 адмінпротоколів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Києва.

"Червона" зона у Києві: через порушення COVID-правил у транспорті склали вже понад 40 протоколів

Деталі

За даними столичної поліції, загалом 1-8 листопада проведено 4 267 перевірки, з яких бізнесу −1 973, на транспорті — 2 294.

За результатами перевірок бізнесу правоохоронці склали 59 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Через порушення на транспорті склали 44 таких протоколів, і ще 1 482 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.

Доповнення

У столиці протягом 7 листопада поліція провела 410 перевірок та склала 8 протоколів та 102 постанови за порушення карантинних правил.

Контекст

З понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Громадський транспорт закривати не збираються. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати та проводити:

• заклади харчування
• готелі
• установи соціального захисту
• спортзали та фітнес-центри
• ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
• торговельно-розважальні центри
• масові заходи

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