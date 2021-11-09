"Красная" зона в Киеве: из-за нарушения COVID-правил в транспорте составили уже более 40 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала действия “красной” зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже более 2,2 тыс. транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 44 админпротоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
Детали
По данным столичной полиции, в общем 1-8 ноября проведено 4 267 проверки, бизнеса — 1 973, на транспорте — 2 294.
По результатам проверок бизнеса правоохранители составили 59 админпротоколов за ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. За нарушения на транспорте составили 44 таких протоколов, и еще 1 482 админпостановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.
Дополнение
В столице в течение 7 ноября полиция провела 410 проверок и составила 8 протоколов и 102 постановления за нарушение карантинных правил.
Контекст
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно — специальные группы правоохранителей.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать и проводить:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- торгово-развлекательные центры
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- массовые мероприятия
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