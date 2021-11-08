"Червона" зона у Києві: виписали ще 100 протоколів та постанов на порушників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столиці протягом 7 листопада поліція провела 410 перевірок та склала 8 протоколів та 102 постанови за порушення карантинних правил. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції Києва.
Деталі
Протягом 7 листопада у Києві перевірили 238 об'єктів господарської діяльності, склали п'ять адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами).
Окрім того, перевірили 172 громадські транспортні засоби, унаслідок чого склали три адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП та винесли 102 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно).
Доповнення
За результатами перевірок бізнесу 1-6 листопада правоохоронці склали 47 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Через порушення на транспорті склали 37 таких протоколів, і ще 1 159 адмінпостанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.
Контекст
Із 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Громадський транспорт не закрили. Однак їздити у ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть ці документи не на вході у транспорт, а вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати/проводити:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- торговельно-розважальні центри
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- масові заходи
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