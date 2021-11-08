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"Красная" зона в Киеве: выписали еще 100 протоколов и постановлений на нарушителей карантина

Киев • УНН

 • 19947 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице в течение 7 ноября полиция провела 410 проверок и составила 8 протоколов и 102 постановления за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киева.

"Красная" зона в Киеве: выписали еще 100 протоколов и постановлений на нарушителей карантина

Детали

В течение 7 ноября проверили 238 объектов хозяйственной деятельности, составили пять административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями).

Кроме того, проверили 172 общественных транспортных средства, в результате чего составили три админпротокола по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП и вынесли 102 админпостановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно).

Дополнение

По результатам проверок бизнеса 1-6 ноября правоохранители составили 47 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП. Из-за нарушений на транспорте составили 37 таких протоколов, и еще 1159 админпостановлений по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.

Контекст

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Общественный транспорт не закрыли. Однако ездить в нем могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать/проводить:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • торгово-развлекательные центры
  • массовые мероприятия
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