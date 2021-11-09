За поездки в транспорте без COVID-сертификатов на нарушителей выписали уже около 300 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине за две недели на пассажиров в общественном транспорте составили около 300 админпротоколов за отсутствие COVID-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Конечно, вопрос по транспорту. Хочу напомнить, что около 400 тыс. граждан каждый день перемещаются разными видами транспорта, пассажирского, по территории Украины. За две недели провели 42 тыс. выборочных проверок. Это в первую очередь автобусные маршруты, железнодорожные сообщения и аэропорты. Уже составили 287 админпротоколов именно на пассажиров, которые находились без COVID-сертификатов в автобусах”, — рассказал Клименко.
Детали
Он добавил, что за неполные 10 дней было выявлено в Украине 360 нелегальных перевозчиков и составлено на них 550 административных протоколов.
Дополнение
С начала действия “красной” зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже более 2,2 тыс. транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 44 админпротоколов.
Ранее Игорь Клименко сообщал, что в Украине за две недели открыли 210 уголовных производств за подлог COVID-документов.