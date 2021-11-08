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В Україні за два тижні відкрили понад 200 справ через підроблення COVID-документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів. Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV, передає кореспондент УНН.

В Україні за два тижні відкрили понад 200 справ через підроблення COVID-документів

Цитата

“За ці два тижні протоколів у нас складено близько 4 800, постанов майже 27 тис. — це що стосується дотримання маскового режиму і тільки за підроблення COVID-документів нами відкрито за два тижні 210 кримінальних проваджень”, — розповів Клименко.

Деталі

За його словами, на сьогодні вже працює 1400 мобільних рейдових груп по всій Україні.

“Це ті поліцейські, які на постійній основі займаються саме цією роботою і ще плюс до того близько 12 тис. працівників поліції, це й патрульна поліція, які щоденно займаються саме контролем дотримання карантинних обмежень, маскового режиму”, — сказав Клименко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що загалом в Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.

В Україні звільнили трьох лікарів, які підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.

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