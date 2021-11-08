В Украине за две недели открыли более 200 дел за подделку COVID-документов

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“За эти две недели протоколов у нас составлен около 4 800, постановлений почти 27 тыс. — это что касается соблюдения масочного режима и только за подлог COVID-документов нами открыто за две недели 210 уголовных производств”, — рассказал Клименко.

Детали

По его словам, на сегодня уже работает 1400 мобильных рейдовых групп по всей Украине.

“Это те полицейские, которые на постоянной основе занимаются именно этой работой и еще плюс к тому около 12 тыс. работников полиции и патрульная полиция, которые ежедневно занимаются именно контролем соблюдения карантинных ограничений, масочного режима”, — сказал Клименко.

Дополнения

Ранее сообщалось, что в целом в Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.

В Украине уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.