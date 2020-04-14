С начала эпидемии в Украине на COVID-19 заболело около 600 медиков

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала эпидемии коронавируса в Украине подозрение на болезнь было у более чем 1600 медиков, из которых у около 600 ее подтвердили. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.