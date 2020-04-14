С начала эпидемии в Украине на COVID-19 заболело около 600 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала эпидемии коронавируса в Украине подозрение на болезнь было у более чем 1600 медиков, из которых у около 600 ее подтвердили. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них 1659 медиков. Подтверждено заболевание тестами ПЦР у 3372 человек, в том числе у 594 медицинских работников", - сказал Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 заболевших на COVID-19, среди них 64 медицинских работника, также госпитализированы трое детей.