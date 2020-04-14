З початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіло близько 600 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Від початку епідемії коронавірусу в Україні підозра на хворобу була у понад 1600 медиків, з яких у близько 600 її підтвердили. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Всього з початку епідемії на території України виявлено 11974 особи з підозрою на COVID-19, з них 1659 медиків. Підтверджено захворювання тестами ПЛР у 3372 осіб, у тому числі у 594 медичних працівників", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтверджено 270 осіб, які захворіли на COVID-19, серед них 64 медичних працівники, також госпіталізовано троє дітей.