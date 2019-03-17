С начала суток в зоне ООС не зафиксировано ни одного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения не зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12:00, обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - сообщил Праута.
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Сейчас ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными.
Как сообщал УНН, 16 марта боевики дважды нарушили режим прекращения огня, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.