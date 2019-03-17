З початку доби в зоні ООС не зафіксовано жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, - повідомив Праута.
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Наразі, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими.
Як повідомляв УНН, 16 березня бойовики двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.