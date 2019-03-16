На Донбасі через ворожі обстріли загинув військовий, ще один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом поточної доби до 18:00 на Донбасі бойовики два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник два рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили у штабі.
Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту хутір Вільний.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - додали у штабі.
Вказано, що українські підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.
Нагадаємо, 15 березня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, три рази застосувавши при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями.