ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. 15 березня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, три рази застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) двічі обстріляли українських військових: “з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станових гранатометів — поблизу села Широкине. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем — у районі села Кримське; з протитанкового ракетного комплексу — біля населеного пункту Новозванівка; зі стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Станиця Луганська”.
Втрат серед військових немає.
“За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.