ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) дважды обстреляли украинских военных: “из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических сословных гранатометов — вблизи села Широкино. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг четыре раза обстрелял наши позиции: дважды, из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем — в районе села Крымское; с противотанкового ракетного комплекса — около населенного пункта Новозвановка; из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская”.

Потерь среди военных нет.

“По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.