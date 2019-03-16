На Донбассе из-за вражеских обстрелов погиб военный, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение текущих суток до 18:00 на Донбассе боевики два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток противник два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.
Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта хутор Вольный.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - добавили в штабе.
Указано, что украинские подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
Напомним, 15 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, три раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.