На Донбассе из-за вражеских обстрелов погиб военный, еще один ранен

"В течение текущих суток противник два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта хутор Вольный.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - добавили в штабе.

Указано, что украинские подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Напомним, 15 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, три раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.