ООС: бойовики здійснили 2 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 16 березня бойовики двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики здійснили обстріли українських військових: “у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ у районі населеного пункту Хутір Вільний”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
“За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено безпілотний літальний апарат противника. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.