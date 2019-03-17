ООС: боевики совершили 2 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики совершили обстрелы украинских военных: “в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ в районе населенного пункта Хутор Вольный”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

“По данным разведки, 16 марта двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожен беспилотный летательный аппарат противника. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.