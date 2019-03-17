ООС: боевики совершили 2 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. 16 марта боевики дважды нарушили режим прекращения огня, применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики совершили обстрелы украинских военных: “в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ в районе населенного пункта Хутор Вольный”.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
“По данным разведки, 16 марта двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожен беспилотный летательный аппарат противника. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.