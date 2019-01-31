С начала суток в ООС не было ни одного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12 часов украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировали выстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения не зафиксировано обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - Дмитрий Гуцуляк
Напомним, 30 января российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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