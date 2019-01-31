З початку доби в ООС не було жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Від початку поточної доби станом на 12 годину українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксували пострілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення не зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - Дмитро Гуцуляк
Нагадаємо, 30 січня російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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