З початку доби в ООС не було жодного ворожого обстрілу

КИЇВ. 31 січня. УНН. Від початку поточної доби станом на 12 годину українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксували пострілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.