ООС: бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): "з ручних гранатометів – в районі селища Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка; з гранатометів – в районі населеного пункту Новомихайлівка".

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: "з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Кряківка; з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї мінометів – в районі Хутора Вільний; з мінометів калібру 82 мм. – в районі міста Попасна; з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Кримське та зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У".

Додається, що "діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено".

За даними розвідки, 30 січня, двох бойовиків знищено, троє отримали важкі поранення.

Внаслідок злочинних обстрілів російських бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.