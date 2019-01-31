ООС: боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. 30 января российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"): "из ручных гранатометов - в районе поселка Павлополь, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка, с гранатометов - в районе населенного пункта Новомихайловка".
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: "из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Кряковка, с автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов - в районе Хутора Свободный, с минометов калибра 82 мм. - в районе города Попасная, с минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Крымское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У ".
Добавляется, что "действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено".
По данным разведки, 30 января, двух боевиков уничтожены, трое получили тяжелые ранения.
Вследствие преступных обстрелов российских боевиков ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.