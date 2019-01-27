За тиждень на Донбасі очистили від мін майже 45 га

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Протягом тижня підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил очищено 44,61 га території, виявлено та знешкоджено 63 вибухонебезпечних предметів, передає УНН із посиланням на прес-службу ООС.

"За підсумками виконання завдань протягом тижня підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил: очищено 44,61 га території, виявлено та знешкоджено 63 вибухонебезпечних предмети", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ООС це забезпечило:

  • щоденний доступ чергового персоналу Донецької фільтрувальної станції на робочі місця;
  • забезпечено функціонування пунктів надання допомоги населенню в межах КПВВ, на яких за зверненнями 393 осіб, що перетинали лінію зіткнення надано можливість обігріву, відпочинку, медичної та психологічної допомоги понад 300 особам.

У відомстві додали, що основні зусилля було зосереджено для забезпечення безпеки населення в межах населених пунктів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, на минулому тижні підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил очищено 44,85 га території, виявлено та знешкоджено 40 вибухонебезпечних предметів.

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