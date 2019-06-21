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С начала суток в зоне ООС зафиксировано пять вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

С начала суток в зоне ООС зафиксировано пять вражеских обстрелов

“По состоянию на 12:00 сегодня, 21 июня, российско-оккупационные войска совершили уже 5 обстрелов, в том числе с применением минометов 120-го и 82-го калибров”, — сообщил Праута.

Отмечается, что все случаи использования врагом запрещенных минометов зафиксировано на Луганском направлении.

Так, длительное обстрел из 120-х и 82-х минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты в 6:10 начали вблизи Луганского. Огонь велся в 8:20 со стороны населенного пункта Нижнее Лозовое. За это время на позициях украинских защитников разорвались 30 мин 120-го и 40 мин 82-го калибров.

Кроме того, минометы калибра 120 мм, вооружение боевой машины пехоты, станковые противотанковые и автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник утром применял во время 10-минутного обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку от Южного.

“Позиции наших войск в районе Новолуганское в период с 8 до 10 утра со стороны оккупированного Доломитного дважды были обстреляны из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — сообщил Праута.

Сообщается, что на Донецком направлении враг с полуночи в течение 20 минут из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по военнослужащим ВСУ, которые выполняют боевые задачи у опытных.

По имеющейся информации, с начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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