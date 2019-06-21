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З початку доби у зоні ООС зафіксовано п’ять ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

З початку доби у зоні ООС зафіксовано п’ять ворожих обстрілів

“Станом на 12 годину сьогодні, 21 червня, російсько-окупаційні війська здійснили вже 5 обстрілів, у тому числі із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібрів”, — повідомив Праута.

Зазначається, що всі випадки використання ворогом заборонених мінометів зафіксовано на Луганському напрямку.

Так, тривалий обстріл зі 120-х та 82-х мінометів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти о 6:10 розпочали поблизу Луганського. Вогонь вівся до 8:20 з боку населеного пункту Нижнє Лозове. За цей час на позиціях українських захисників розірвалися 30 мін 120-го та 40 мін 82-го калібрів.

Крім того, міномети калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю противник зранку застосовував під час 10-хвилинного обстрілу опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Південного.

"Позиції наших військ в районі Новолуганського у період з 8 до 10 ранку з боку окупованого Доломітного двічі були обстріляні з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомив Праута.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку ворог з опівночі протягом 20 хвилин з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по військовослужбовцям ЗСУ, які виконують бойові завдання біля Опитного.

За наявною інформацією, від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

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