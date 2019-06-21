З початку доби у зоні ООС зафіксовано п’ять ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на 12 годину сьогодні, 21 червня, російсько-окупаційні війська здійснили вже 5 обстрілів, у тому числі із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібрів”, — повідомив Праута.
Зазначається, що всі випадки використання ворогом заборонених мінометів зафіксовано на Луганському напрямку.
Так, тривалий обстріл зі 120-х та 82-х мінометів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти о 6:10 розпочали поблизу Луганського. Вогонь вівся до 8:20 з боку населеного пункту Нижнє Лозове. За цей час на позиціях українських захисників розірвалися 30 мін 120-го та 40 мін 82-го калібрів.
Крім того, міномети калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю противник зранку застосовував під час 10-хвилинного обстрілу опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Південного.
"Позиції наших військ в районі Новолуганського у період з 8 до 10 ранку з боку окупованого Доломітного двічі були обстріляні з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомив Праута.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку ворог з опівночі протягом 20 хвилин з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по військовослужбовцям ЗСУ, які виконують бойові завдання біля Опитного.
За наявною інформацією, від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.