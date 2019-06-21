ООС: бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. 20 червня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази Павлопіль – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету;
тричі Водяне – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт Березове – стрілецька зброя;
двічі район населеного пункту Чермалик – зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки та стрілецької зброї;
Пищевик – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
населений пункт Кримське – зі стрілецької зброї;
район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
Травневе – з міномету калібру 120 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
околиці Майорська – з 82 мм міномету;
Новолуганське – з міномету калібру 120 мм;
населений пункт Новозванівка – 120 мм міномет та автоматичний гранатомет.
За минулу добу три українських військовослужбовця було поранено, один отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.