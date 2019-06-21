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ООС: боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Киев • УНН

 • 14647 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза Павлополь - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - с станковой противотанкового гранатомета;
трижды Водяное - с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
окраине Новоселовка Вторая - с станковой противотанкового гранатомета;
населенный пункт Березово - стрелковое оружие;
дважды район населенного пункта Чермалык - с станковой противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;
Пищевик - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

населенный пункт Крымское - из стрелкового оружия;
район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
Майское - с миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
на окраине Майорского - с 82 мм миномета;
Новолуганское - с миномета калибра 120 мм;
населенный пункт Новозвановка - 120 мм миномет и автоматический гранатомет.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям.

По данным разведки 20 июня двух оккупантов уничтожили и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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