С начала суток в зоне ООС зафиксировано два враждебных обстрела

"По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два вражеских обстрела со стороны боевиков. На Луганском направлении в период с 8:15 до 9:25 боевики выпустили 6 мин 120-го и 12 мин 82-го калибра по опорных пунктах подразделений Объединенных сил в районе поселка городского типа Луганское", - сказал Праут.

Также, на Донецком направлении с 9 часов 25 минут со стороны населенного пункта Верхньоширокивське боевики из подствольных и ручных противотанковых гранатометов вели огонь по нашим позициям у Гнутово.



Напомним, 26 марта российские боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.