З початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку доби в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано два ворожих обстріли. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два ворожий обстріл з боку бойовиків. На Луганському напрямку у період з 8:15 до 9:25 бойовики випустили 6 мін 120-го та 12 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі селища міського типу Луганське», - сказав Праут.
Також, на Донецькому напрямку з 9-ї години протягом 25 хвилин з боку населеного пункту Верхньошироківське бойовики з підствольних та ручних протитанкових гранатометів вели вогонь по наших позиціях біля Гнутового.
Нагадаємо, 26 березня російські бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін.