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ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. 26 березня російські бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики здійснили 17 обстрілів:

“з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем — у районі населеного пункту Водяне;
чотири рази, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;
тричі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Лебединське;
двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля міста Мар’їнка;
з автоматичних станкових гранатометів — поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Новотроїцьке;
з великокаліберних кулеметів — біля міста Красногорівка;
зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Кам’янка;
з ручних протитанкових гранатометів — поблизу шахти Бутівка;
зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Миколаївка;
зі станкових протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Чермалик”.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог відкривав вогонь шість разів:

“з мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів — поблизу села Кримське;
з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 — біля селища Новолуганське;
з мінометів калібру 82 мм — у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новозванівка;
з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї — біля села Катеринівка;
з протитанкових ракетних комплексів — поблизу селища міського типу Троїцьке”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.

За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного бойовика було знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

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