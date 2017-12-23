С начала суток в зоне АТО сохраняется "рождественское" перемирие - штаб

"С начала суток, с тех пор как началось рождественское перемирие и по состоянию на 9:45 вдоль линии разграничения на данный наблюдаем тишину", - сообщил он.

Также он отметил, что ВСУ готовы к соблюдению режима прекращения огня.

"Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористических операций, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать", - сказал он.

Напомним, сегодня вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.