С начала суток в зоне АТО сохраняется "рождественское" перемирие - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. С начала суток и до 9:45 23 декабря на Донбассе соблюдается режим тишины. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель штаба АТО Василий Лабай.
"С начала суток, с тех пор как началось рождественское перемирие и по состоянию на 9:45 вдоль линии разграничения на данный наблюдаем тишину", - сообщил он.
Также он отметил, что ВСУ готовы к соблюдению режима прекращения огня.
"Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористических операций, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать", - сказал он.
Напомним, сегодня вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.