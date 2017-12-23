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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку доби у зоні АТО зберігається "різдвяне" перемир’я - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. З початку доби і до 9:45 23 грудня на Донбасі дотримується режим тиші. Про це кореспонденту УНН повідомив речник штабу АТО Василь Лабай.

З початку доби у зоні АТО зберігається "різдвяне" перемир’я - штаб

“З початку доби, відколи почалось різдвяне перемир’я і станом на 9:45 уздовж лінії розмежування на разі спостерігаємо тишу”, — повідомив він.

Також він відзначив, що ЗСУ готові до дотримання режиму припинення вогню.

“Збройні сили України та інші військові формування, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичних операцій готові до режиму перемир’я і будуть його неухильно дотримуватись”, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вступили в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир'я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.

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