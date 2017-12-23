З початку доби у зоні АТО зберігається "різдвяне" перемир’я - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. З початку доби і до 9:45 23 грудня на Донбасі дотримується режим тиші. Про це кореспонденту УНН повідомив речник штабу АТО Василь Лабай.
“З початку доби, відколи почалось різдвяне перемир’я і станом на 9:45 уздовж лінії розмежування на разі спостерігаємо тишу”, — повідомив він.
Також він відзначив, що ЗСУ готові до дотримання режиму припинення вогню.
“Збройні сили України та інші військові формування, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичних операцій готові до режиму перемир’я і будуть його неухильно дотримуватись”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні вступили в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир'я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.