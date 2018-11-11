С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки три раза обстреляли на Донбассе позиции украинских военных, потерь нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Водяное.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 10 раз открывали огонь по позициям наших войск.