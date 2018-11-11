З початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання три рази обстріляли на Донбасі позиції українських військових, втрат немає. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.
“Протягом поточної доби, станом на 18:00, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне.
“Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів”, — зазначили у прес-центрі штабу ООС.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.