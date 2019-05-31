С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на 12 часов сегодня, 31 мая, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 7 раз. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
На Луганском направлении ночью противник со стороны населенного пункта Гольмовский обстрелял защитников Майского из артиллерии 122-го калибра. А по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского вел огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении враг начал проявлять активность утром.
С 5.20 в течение 20 минут оккупанты из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Красногоровки.
В период с шести до половины 8 утра состоялось 3 обстрела с использованием 82-мм минометов.
Разрывы вражеских мин указанного калибра на своих позициях наши воины фиксировали в районах Водяного, Красногоровки и Марьинки.
Добавлю, что у Красногоровки российско-оккупационные войска также применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЦКК: боевики обстреляли предприятие на Донбассе
Кроме того, с 10.30 противник со стороны оккупированной Яковлевка 45 минут обстреливал защитников Авдеевки с противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен.
Потери врага в результате ответного огня уточняются.
Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.
Как сообщал УНН, боевики совершили 8 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые