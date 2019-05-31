З початку доби бойовики сім разів обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Станом на 12-ту годину сьогодні, 31 травня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже 7 разів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
На Луганському напрямку вночі противник з боку населеного пункту Гольмівський обстріляв захисників Травневого з артилерії 122-го калібру. А по позиціях підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку ворог почав проявляти активність зранку.
З 5.20 протягом 20 хвилин окупанти зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Красногорівки.
У період з 6-ої до о пів на 8-му ранку відбулося 3 обстріли з використанням 82-мм мінометів.
Розриви ворожих мін зазначеного калібру на своїх позиціях наші воїни фіксували в районах Водяного, Красногорівки і Мар’їнки.
Додам, що біля Красногорівки російсько-окупаційні війська також застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.
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Крім того, з 10.30 противник з боку окупованої Яковлівки 45 хвилин обстрілював захисників Авдіївки з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.
Втрати ворога в результаті вогню у відповідь уточнюються.
Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових, є поранені