С начала суток боевики два раза открывали огонь по позициям ВСУ

"Утром более часа противник выстрелами из автоматических гранатометов провоцировал наших военных, находящихся на позициях под Гнутово. А потом оккупанты проявили активность в районе Водяного, где выпустили 5 мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Военнослужащие Объединенных сил огонь не открывали, полностью контролируя ситуацию.



Как сообщал УНН, 14 декабря боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещеное минскими соглашениями.