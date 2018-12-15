ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. 14 грудня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели: “вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Світлодарськ. Також російські окупанти вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Мар’їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське — на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольськом напрямку”.
Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено.
“За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів було знищено. Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях українських військових”, — додали у прес-центрі ООС.