ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск. Также российские оккупанты вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское — на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении”.

В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен.

“По данным разведки, 14 декабря двое оккупантов были уничтожены. В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных”, — добавили в пресс-центре ООС.