З початку доби бойовики два рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Від початку цієї доби до 11-ї години відбулося 2 обстріли на Донецькому напрямку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Зранку понад годину противник пострілами з автоматичних гранатометів провокував наших військових, які перебувають на позиціях під Гнутовим. А згодом окупанти проявили активність в районі Водяного, де випустили 5 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецької зброї", -сказано у повідомлені.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, повністю контролюючи ситуацію.
Як повідомляв УНН, 14 грудня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.